Хабенский: часть средств от продажи билетов на «Собибор» пойдёт на помощь онкобольным детям
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«Пять процентов от каждого билета будет уходить в фонд помощи детям с онкологией головного мозга», — сказал режиссёр.
Он подчеркнул, что на его памяти подобных акций в российском прокате ещё не проводилось.
По словам Хабенского, в настоящее время невозможно предугадать, какое место «Собибор» займёт в истории отечественного кинематографа.
«Давайте послушаем, что будут говорить, как будут говорить, будут ли вспоминать или забудут как страшный сон», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что премьера «Собибора» в Берлине состоится 9 мая.