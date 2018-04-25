Хабенский: часть средств от продажи билетов на «Собибор» пойдёт на помощь онкобольным детям

Часть средств от продажи билетов на военную драму «Собибор» пойдёт в благотворительный фонд, который помогает детям с онкологией головного мозга. Об этом в ходе пресс-конференции заявил режиссёр картины Константин Хабенский.

«Пять процентов от каждого билета будет уходить в фонд помощи детям с онкологией головного мозга», — сказал режиссёр.

Он подчеркнул, что на его памяти подобных акций в российском прокате ещё не проводилось.

По словам Хабенского, в настоящее время невозможно предугадать, какое место «Собибор» займёт в истории отечественного кинематографа.

«Давайте послушаем, что будут говорить, как будут говорить, будут ли вспоминать или забудут как страшный сон», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что премьера «Собибора» в Берлине состоится 9 мая.