Хабенский: часть средств от продажи билетов на «Собибор» пойдёт на помощь онкобольным детям

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Часть средств от продажи билетов на военную драму «Собибор» пойдёт в благотворительный фонд, который помогает детям с онкологией головного мозга. Об этом в ходе пресс-конференции заявил режиссёр картины Константин Хабенский.
Хабенский: часть средств от продажи билетов на «Собибор» пойдёт на помощь онкобольным детям
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Пять процентов от каждого билета будет уходить в фонд помощи детям с онкологией головного мозга», — сказал режиссёр.

Он подчеркнул, что на его памяти подобных акций в российском прокате ещё не проводилось.

По словам Хабенского, в настоящее время невозможно предугадать, какое место «Собибор» займёт в истории отечественного кинематографа.

«Давайте послушаем, что будут говорить, как будут говорить, будут ли вспоминать или забудут как страшный сон», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что премьера «Собибора» в Берлине состоится 9 мая.

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