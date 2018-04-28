Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой

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В музее французского города Эльна, посвящённом творчеству художника Этьена Террюса, выяснили, что около половины выставленных там работ пейзажиста являются подделками.

Об этом сообщает BBC.

О подделках стало известно после того, как с сотрудниками музея связался историк и искусствовед Эрик Форкада, который усомнился в подлинности ряда полотен.

Отмечается, что после подробной экспертной оценки было окончательно выяснено, что 82 картины, выставленные в музее и приписываемые Террюсу, на самом деле были написаны не им.

Ранее в американском городе Ист-Хэмптон обнаружили портрет бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди в молодости. Предположительно, картину украли в 1968 году.

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