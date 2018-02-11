В США обнаружили украденный десятилетия назад протрет молодой Жаклин Кеннеди

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В американском городе Ист-Хэмптон обнаружили портрет с изображением бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди в молодости. Картину, предположительно, украли в 1968 году.

Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что потомки женщины заметили портрет ещё в 2004 году в Галерее Уоллеса в Ист-Хэмптоне, но тогда владелец отказался говорить, откуда у него картина.

Через несколько лет на него подали в суд и он сознался, что купил работу 30 лет назад у торговца предметами искусства и антиквариатом с хорошей репутацией.

В июне аукционный дом Christie's провёл торги, на которых были проданы часы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

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