Путин поручил правительству подготовить план мероприятий Года театра

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года театра в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поручил правительству подготовить план мероприятий Года театра
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«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — говорится в тексте документа.

Правительству поручено до 1 июня образовать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

В свою очередь, органам исполнительной власти субъектов рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года культуры.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина объявить 2019 год Годом театра.

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