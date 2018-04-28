Путин поручил правительству подготовить план мероприятий Года театра

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года театра в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — говорится в тексте документа.

Правительству поручено до 1 июня образовать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

В свою очередь, органам исполнительной власти субъектов рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года культуры.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина объявить 2019 год Годом театра.