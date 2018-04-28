Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2019 год в стране Годом театра.

На встрече с главой государства председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с соответствующим предложением.

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счёт. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин вручил награды молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.