Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2019 год в стране Годом театра.
Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра
  • © Агентство городских новостей «Москва»

На встрече с главой государства председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с соответствующим предложением. 

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счёт. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин вручил награды молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных