Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра
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На встрече с главой государства председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил с соответствующим предложением.
«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счёт. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Ранее Владимир Путин вручил награды молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.