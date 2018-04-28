Музей изобретателя радио Александра Попова откроется в мае в Кронштадте

Музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова откроется для широкой публике в мае в Кронштадте, сообщает kp.ru.

Как рассказал глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, в экспозицию войдут научные приборы, которые принадлежали Попову и хранились в здании местного учебного центра ВМФ.

Музей-кабинет был открыт в 1906 году учениками изобретателя. До 2018 года он находился в здании бывших Минных офицерских классов, куда был ограничен доступ для посетителей.

В мае музей откроется на базе помещений Центрального военно-морского музея, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

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