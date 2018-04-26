Губернатор Подмосковья заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим», сообщает телеканал «360».

«Руководство музея тесно работает с Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем и ведущими галереями мира. Мы должны соответствовать всем требованиям, потому что шедевры требуют к себе особенного отношения», — сказал он.

Как отметил губернатор, экспозиции позволяют привлекать новых туристов и делать это место более популярным.

Воробьёв также поблагодарил руководителей и сотрудников музея.

Ранее НСН сообщала, что несколько городских музеев Керчи будут работать бесплатно 1 мая.