Губернатор Подмосковья заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим», сообщает телеканал «360».

«Руководство музея тесно работает с Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем и ведущими галереями мира. Мы должны соответствовать всем требованиям, потому что шедевры требуют к себе особенного отношения», — сказал он.

Как отметил губернатор, экспозиции позволяют привлекать новых туристов и делать это место более популярным.

Воробьёв также поблагодарил руководителей и сотрудников музея.

Ранее НСН сообщала, что несколько городских музеев Керчи будут работать бесплатно 1 мая.

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