Несколько городских музеев Керчи будут работать бесплатно 1 мая

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Несколько городских музеев Керчи планируют работать бесплатно 1 мая, сообщает НСН.

Для посетителей проведут день открытых дверей.

Жителей и гостей города приглашают в Историко-археологический музей, картинную галерею и Мелек-Чесмекский курган.

Ранее в Керчи представили туристическую «Карту гостя».

Издание «ВашГород.ру» передавало, что в Новокузнецке начал работу музей ретроавтомобилей. 

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