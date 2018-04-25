Несколько городских музеев Керчи будут работать бесплатно 1 мая
Несколько городских музеев Керчи планируют работать бесплатно 1 мая, сообщает НСН.
Для посетителей проведут день открытых дверей.
Жителей и гостей города приглашают в Историко-археологический музей, картинную галерею и Мелек-Чесмекский курган.
Ранее в Керчи представили туристическую «Карту гостя».
Издание «ВашГород.ру» передавало, что в Новокузнецке начал работу музей ретроавтомобилей.
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