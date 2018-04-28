Опрос: 80% россиян удовлетворены своей работой

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В России уровень удовлетворённости работой среди трудящихся составляет 80%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает РИА Новости, даже среди респондентов с плохим, по их мнению, материальным положением, более половины (56%) своей работой удовлетворены.

Недовольны своим местом работы 18% опрошенных. Как уточнили в ВЦИОМ, это стало самым низким показателем с 2004 года (тогда доля недовольных составляла 29%).

«Остаться на своём нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высокими — 54% и 57% соответственно)», — отмечается в материалах опроса.

Главной причиной желания сменить работу остаётся финансовая: на низкую зарплату пожаловались 20% респондентов.

Среди других причин — желание начать своё дело (7%), недовольство слишком напряжённым трудом (6%), отсутствие перспектив карьерного роста (5%). Ещё 5% опрошенных опасаются не заработать на достойную пенсию. 

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские мужчины в среднем работают на три часа в неделю больше, чем женщины.

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