ABBA впервые за 35 лет записала новую песню
Шведский квартет ABBA впервые за 35 лет записал новую песню. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram.
- globallookpress.com
- © Stephan Gabriel
«Мы вчетвером считали, что после 35-ти лет будет здорово объединить усилия снова и записать песню. Так мы и сделали», — говорится в релизе.
Отмечается, что результатом воссоединения стали две новые композиции, одна из которых будет представлена в декабре 2018 года.
«Мы, может быть, и постарели, но песня новая. И это круто», — отмечается в заявлении.
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