ABBA впервые за 35 лет записала новую песню

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Шведский квартет ABBA впервые за 35 лет записал новую песню. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram.
ABBA впервые за 35 лет записала новую песню
  • globallookpress.com
  • © Stephan Gabriel

«Мы вчетвером считали, что после 35-ти лет будет здорово объединить усилия снова и записать песню. Так мы и сделали», — говорится в релизе.

Отмечается, что результатом воссоединения стали две новые композиции, одна из которых будет представлена в декабре 2018 года.

«Мы, может быть, и постарели, но песня новая. И это круто», — отмечается в заявлении.

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Публикация от @ abbaofficial

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