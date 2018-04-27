ABBA впервые за 35 лет записала новую песню

Шведский квартет ABBA впервые за 35 лет записал новую песню. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram.

«Мы вчетвером считали, что после 35-ти лет будет здорово объединить усилия снова и записать песню. Так мы и сделали», — говорится в релизе.

Отмечается, что результатом воссоединения стали две новые композиции, одна из которых будет представлена в декабре 2018 года.

«Мы, может быть, и постарели, но песня новая. И это круто», — отмечается в заявлении.