Семья Avicii выпустила заявление в связи с его смертью

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Семья шведского диджея Тима Берлинга, известного как Avicii, выпустила заявление в связи с его смертью.
Семья Avicii выпустила заявление в связи с его смертью
  • AFP
  • © Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как передаёт Sky News, в заявлении отмечается, что Берлинг работал в темпе, который привёл к «экстремальному стрессу».

«Он  больше не мог так. Он хотел обрести мир», — пишут его родственники.

По мнению семьи музыканта, он «не был создан для той бизнес-машины, в которой оказался». Отмечается, что Берлинг был очень чувствительным и, несмотря на то что любил своих поклонников, избегал внимания.

Avicii скончался в Омане 20 апреля в возрасте 28 лет.

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