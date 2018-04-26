Семья Avicii выпустила заявление в связи с его смертью

Семья шведского диджея Тима Берлинга, известного как Avicii, выпустила заявление в связи с его смертью.

Как передаёт Sky News, в заявлении отмечается, что Берлинг работал в темпе, который привёл к «экстремальному стрессу».

«Он больше не мог так. Он хотел обрести мир», — пишут его родственники.

По мнению семьи музыканта, он «не был создан для той бизнес-машины, в которой оказался». Отмечается, что Берлинг был очень чувствительным и, несмотря на то что любил своих поклонников, избегал внимания.

Avicii скончался в Омане 20 апреля в возрасте 28 лет.