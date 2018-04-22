Поклонники шведского диджея Avicii почтили его память в Стокгольме

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Тысячи поклонников творчества шведского диджея Тима Берглинга, известного под сценическим именем Avicii, собрались на площади Сергельсторг в центре Стокгольма, чтобы почтить память своего кумира.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что они почтили его минутой молчания, после чего на площади прозвучали его самые знаменитые работы Wake Me Up, Hey Brother и другие.

Avicii скончался в Омане 20 апреля. Ему было 28 лет. По данным СМИ, артист на протяжении нескольких лет страдал панкреатитом, который мог быть вызван проблемами с алкоголем. 

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