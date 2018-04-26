Фильм «Царь-птица» получил главный приз ММКФ-2018

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Российский фильм «Царь-птица» режиссёра Эдуарда Новикова получил главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Фильм «Царь-птица» получил главный приз ММКФ-2018
  • © Кадр из фильма «Царь-птица»

Решение присудить создателям картины награду «Золотой святой Георгий» приняло жюри во главе с итальянским продюсером Паоло Дель Брокко, передаёт ТАСС.

ММКФ-2018 в Москве проходил с 19 по 26 апреля. В жюри конкурса вошли актриса Настасья Кински, режиссёр Анна Меликян, актёр Джон Сэвидж, режиссёр Лян Цяо.

Подробнее о фестивале — в материале RT.

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