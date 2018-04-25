Хабенский рассказал, на кого ориентирован фильм «Собибор»

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Константин Хабенский рассказал, на какого зрителя ориентирована его первая режиссёрская работа — военная драма «Собибор».
Хабенский рассказал, на кого ориентирован фильм «Собибор»
  • © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Этот фильм ориентирован на людей, которые умеют чувствовать... переживать, не боятся проявления своих чувств», — заявил Хабенский.

Он выразил надежду, что картина найдёт отклик у зрителей везде, где её покажут.

Режиссёр также рассказал, что многие европейские страны уже купили права на «Собибор», чтобы продемонстрировать киноленту на своей территории. Кроме того, по словам Хабенского, фильм покажут в Японии и Австралии.

Ранее стало известно, что премьера «Собибора» в Берлине состоится 9 мая.

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