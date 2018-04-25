«Медиалогия»: просмотры Telegram-каналов сократились на 76,5% после решения о блокировке

Исследовательская компания «Медиалогия» зафиксировала сокращение просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке мессенджера в России.

«На 23 апреля количество просмотров в Telegram сократилось на 76,5% по сравнению с днём начала блокировки 16 апреля. На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что аудитория сократилась у развлекательных каналов о музыке, путешествиях и хобби.

«За исследуемый период количество просмотров по сравнению с днём начала блокировки снизилось с 30% до 50%, меньше пострадали новостные каналы (падение до 25%)», — отмечается в сообщении.

19 апреля «Медиалогия» зафиксировала рост просмотров Telegram-каналов после решения суда о блокировке мессенджера в России.