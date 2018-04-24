В Москве началось прощание с Ниной Дорошиной

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной.

Как сообщает РИА Новости, прощание проходит в театре «Современник».

На траурную церемонию пришли более 300 человек.

Нина Дорошина умерла 21 апреля на 84-м году жизни из-за остановки сердца. Артистка будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище.

Как писала газета «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой.