В Москве началось прощание с Ниной Дорошиной
В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной.
- © Евгений Одиноков / РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, прощание проходит в театре «Современник».
На траурную церемонию пришли более 300 человек.
Нина Дорошина умерла 21 апреля на 84-м году жизни из-за остановки сердца. Артистка будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище.
Как писала газета «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой.
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