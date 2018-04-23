В Воронеже скончался бывший бас-гитарист группы «Сектор газа»

Бывший бас-гитарист группы «Сектор газа» Сергей Тупикин скончался в возрасте 53 лет в Воронеже. Об этом сообщил представитель областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля», — цитирует его РИА Новости.

Представитель бюро судмедэкспертизы не раскрыл причину смерти музыканта, отметив, что она будет указана в справке, которую отдадут родственникам.

Тупикин был бас-гитаристом группы «Сектор газа» с 1989 по 1993 год.