В Воронеже скончался бывший бас-гитарист группы «Сектор газа»

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Бывший бас-гитарист группы «Сектор газа» Сергей Тупикин скончался в возрасте 53 лет в Воронеже. Об этом сообщил представитель областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
В Воронеже скончался бывший бас-гитарист группы «Сектор газа»

«Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля», — цитирует его РИА Новости.

Представитель бюро судмедэкспертизы не раскрыл причину смерти музыканта, отметив, что она будет указана в справке, которую отдадут родственникам.

Тупикин был бас-гитаристом группы «Сектор газа» с 1989 по 1993 год.

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