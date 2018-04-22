В Москве 22 апреля ожидается до +7 °С

В Москве в воскресенье, 22 апреля, ожидается до +7 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха составит +5…+7 °С. Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками. Ветер будет северо-западный со скоростью 5—10 м/с, местами возможны порывы — 12—17 м/c. Ранее парк Горького в Москве временно закрыли для посетителей в связи с ухудшением погоды.