Бывший директор «Уральских пельменей» выиграл дело по иску на 40 млн рублей

Свердловский арбитражный суд не удовлетворил иск коллектива «Уральские пельмени» в отношении бывшего руководителя шоу Сергея Нетиевского о выплате порядка 40 млн рублей.

«В суде мы представили доказательства того, что деньги — 39 с лишним миллионов рублей — были потрачены на организацию 21 концерта с 2012 по 2015 год», — цитирует Нетиевского URA.RU.

Ранее сообщалось, что бывшего директора «Уральских пельменей» подозревают в злоупотреблении полномочиями.