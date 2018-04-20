Бывший директор «Уральских пельменей» выиграл дело по иску на 40 млн рублей

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Свердловский арбитражный суд не удовлетворил иск коллектива «Уральские пельмени» в отношении бывшего руководителя шоу Сергея Нетиевского о выплате порядка 40 млн рублей.

«В суде мы представили доказательства того, что деньги — 39 с лишним миллионов рублей — были потрачены на организацию 21 концерта с 2012 по 2015 год», — цитирует Нетиевского URA.RU.

Ранее сообщалось, что бывшего директора «Уральских пельменей» подозревают в злоупотреблении полномочиями.

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