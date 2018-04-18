Синоптики прогнозируют выпадение более четверти месячной нормы осадков в Москве 18 апреля

В погодном центре «Фобос» заявили, что более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве 18 апреля.

«Может выпасть в разных районах города от 7 до 12 миллиметров осадков», — сказала собеседница РИА Новости. По её словам, месячная норма осадков в апреле составляет 44 миллиметра. Ранее стало известно, что в Москве 18 апреля ожидается до +15 °С.