Twitter сообщил о восстановлении работы

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Сервис микроблогов Twitter сообщил о восстановлении работы после технического сбоя.
Twitter сообщил о восстановлении работы
  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

«Ранее сегодня некоторые пользователи могли испытывать проблемы при отправке и просмотре твитов. Данная проблема решена», — сообщает техподдержка сервиса.

Ранее сообщалось, что в работе Twitter произошёл сбой.

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