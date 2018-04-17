Сервис микроблогов Twitter сообщил о восстановлении работы после технического сбоя.

«Ранее сегодня некоторые пользователи могли испытывать проблемы при отправке и просмотре твитов. Данная проблема решена», — сообщает техподдержка сервиса.

Some users may have experienced problems sending and viewing Tweets earlier today. This issue is now resolved. — Twitter Support (@TwitterSupport) 17 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в работе Twitter произошёл сбой.