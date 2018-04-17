Twitter сообщил о восстановлении работы
Сервис микроблогов Twitter сообщил о восстановлении работы после технического сбоя.
- globallookpress.com
- © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
«Ранее сегодня некоторые пользователи могли испытывать проблемы при отправке и просмотре твитов. Данная проблема решена», — сообщает техподдержка сервиса.
Some users may have experienced problems sending and viewing Tweets earlier today. This issue is now resolved.— Twitter Support (@TwitterSupport) 17 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в работе Twitter произошёл сбой.
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