Сервис Opera VPN прекратит работу в конце апреля
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«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — приводит сообщение РИА Новости.
При этом компания не назвала причину подобного решения.
13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram в России. В этот же день Роскомнадзор внёс Telegram в реестр запрещённых сайтов.
1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон об анонимайзерах.