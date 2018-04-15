Сервис Opera VPN прекратит работу в конце апреля

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Приложение Opera VPN прекращает свою работу с 30 апреля. Об этом говорится в официальном заявлении компании Opera Software.
Сервис Opera VPN прекратит работу в конце апреля
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«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом компания не назвала причину подобного решения.

13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram в России. В этот же день Роскомнадзор внёс Telegram в реестр запрещённых сайтов.

1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон об анонимайзерах.

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