Жан Дюжарден рассказал о работе в комедийных фильмах

Французский актёр, лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден рассказал kp.ru о работе в комедийных фильмах и своих персонажах.

«Мне нравится играть неидеальных персонажей — это позволяет мне как актёру их оправдывать. Для меня интересно сначала изобразить персонажа героем, а потом его развенчать — представить простым мошенником», — заявил Дюжарден.

По его словам, хорошо одетый, гламурно выглядящий и глупый персонаж — это очень по-французски.

Как отметил Дюжарден, в средней школе он понял, что если сам над собой не посмеётся, то впадёт в депрессию.

«Способность отступить и посмотреть на себя со стороны позволила мне по-другому посмотреть на вещи. Мне стало легче жить, и в конце концов это стало моей профессией», — добавил актёр.

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