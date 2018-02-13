Жан Дюжарден рассказал о работе в комедийных фильмах
«Мне нравится играть неидеальных персонажей — это позволяет мне как актёру их оправдывать. Для меня интересно сначала изобразить персонажа героем, а потом его развенчать — представить простым мошенником», — заявил Дюжарден.
По его словам, хорошо одетый, гламурно выглядящий и глупый персонаж — это очень по-французски.
Как отметил Дюжарден, в средней школе он понял, что если сам над собой не посмеётся, то впадёт в депрессию.
«Способность отступить и посмотреть на себя со стороны позволила мне по-другому посмотреть на вещи. Мне стало легче жить, и в конце концов это стало моей профессией», — добавил актёр.
Ранее голливудский актёр Мэтт Дэймон рассказал о новом фильме со своим участием.