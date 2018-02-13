Жан Дюжарден рассказал о жизни после фильма «Артист» и премии «Оскар»

Французский актёр Жан Дюжарден рассказал kp.ru о жизни после фильма «Артист» и премии «Оскар».

По словам Дюжардена, существенных изменений не было, а трудность заключалась в том, что его заставляли платить за этот успех.

«Думал, что просто вернусь во Францию, положу свой «Оскар» на полочку и время от времени буду на него любоваться, когда моё эго будет неважно себя чувствовать. Но, увы, этого не произошло, и люди стали воспринимать меня в определённом качестве», — заявил актёр.

Как отметил Дюжарден, он живёт совсем другой жизнью, и для него довольно болезненно, когда люди не верят и не понимают этого.

Артист предположил, что люди хотят, чтобы он остался в образе из «Артиста» и продолжал в том же духе, но сам он совершенно этого не хочет.

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