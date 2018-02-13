В «Манеже» открылась ярмарка искусства Russian Art & Antique Fair

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В московском Центральном выставочном зале«Манеж» открылась ярмарка искусства Russian Art & Antique Fair.

На ярмарке представлены шедевры русской и западноевропейской живописи и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы ювелирного искусства и антиквариат.

Посетители смогут увидеть две специальные экспозиции: «Венчание на царство» (собрание монет и портретов правителей, а также вдохновлённая историей российских императоров ювелирная коллекция) и «Ар Деко XX/20» (коллекция обуви, бисерных платьев и аксессуаров 1920-1930 гг. из частной коллекции исследователя и собирателя Назима Мустафаева).

Ярмарка продлится до 18 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» пройдёт выставка Бориса Кустодиева.

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