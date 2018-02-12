В музее «Новый Иерусалим» пройдёт выставка Бориса Кустодиева

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» пройдёт выставка Бориса Кустодиева, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

Посетить экспозицию можно с 17 февраля. На ней будет представлено более 60 полотен из 13 российских музеев и частных коллекций.

В частности, это работы «Масленица», «Торговцы бубликами», «Купец», «Ярмарка в Кинешме». Кроме того, среди экспонатов есть картины, считавшиеся утраченными.

Увидеть картины Кустодиева в рамках выставочного проекта «Венец земного цвета» можно до 22 апреля.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве и Петербурге проходит выставка «История легенды. Шемякин и Высоцкий».