Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 во Франции
Felt #earthquake M4.8 strikes 75 km W of #Poitiers (#France) 15 min ago. Please report to: https://t.co/HT3q0w0X5mpic.twitter.com/WBPagqMlOu— EMSC (@LastQuake) 12 февраля 2018 г.
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 75 км к западу от Пуатье в 03:08 по времени UTC.
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что вблизи Гуама и Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2.