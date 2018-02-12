Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 во Франции

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Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 75 км к западу от Пуатье в 03:08 по времени UTC.

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что вблизи Гуама и Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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