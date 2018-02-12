Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Гуама и Северных Марианских островов
Вблизи Гуама и Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Felt #earthquake M6.2 strikes 163 km SE of #Saipan (N. Mariana Is.) 8 min ago. https://t.co/fmhHAtmpjXpic.twitter.com/jtPsNWK7wP— EMSC (@LastQuake) 11 февраля 2018 г.
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 23:14 по времени UTC.
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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