Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Гуама и Северных Марианских островов

Вблизи Гуама и Северных Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 23:14 по времени UTC.

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4.