У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Тихом океане у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения располагался в 144 км к юго-востоку от населённого пункта Акари, очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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