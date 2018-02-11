У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

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В Тихом океане у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 144 км к юго-востоку от населённого пункта Акари, очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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