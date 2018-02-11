У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Тихом океане у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 144 км к юго-востоку от населённого пункта Акари, очаг залегал на глубине 10 км. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Ранее сообщалось, что в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,8.