В Москве 11 февраля ожидается до -4 °С
В Москве в воскресенье, 11 февраля, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Температура воздуха днём, по данным синоптиков, составит -4...-2 °С.
Отмечается, что будет облачно и ожидается снег. Скорость порывов ветра местами может достигать 8 м/с.
Ранее телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.
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