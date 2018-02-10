В Москве 10 февраля ожидается до -6 °С
В Москве в субботу, 10 февраля, ожидается до -6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Температура воздуха днём, по данным синоптиков, составит -6...-4 °С.
Отмечается, что будет небольшой снег. Скорость порывов ветра местами может достигать 10 м/с.
Ранее телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.
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