Эксперт прокомментировал приглашение корейского актёра на роль Виктора Цоя
«Виктор Цой был наполовину кореец, и внешность у него была ближе к корейской, чем к российской. Так что, я думаю, этот выбор был сделан из соображений портретного сходства», — заявил эксперт.
Как отметил Разлогов, его такое решение не шокирует, поскольку он был хорошо знаком с Цоем, прекрасно помнит внешность, характер и другие вещи, связанные с музыкантом.
«Я полностью доверяю режиссёру до того момента, пока не посмотрю фильм, чтобы сказать что-то о том, как у него это получилось», — сказал эксперт.
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