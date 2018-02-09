Эксперт прокомментировал приглашение корейского актёра на роль Виктора Цоя

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал приглашение корейского актёра Тео Ю на роль музыканта Виктора Цоя в фильме Кирилла Серебренникова «Лето».

«Виктор Цой был наполовину кореец, и внешность у него была ближе к корейской, чем к российской. Так что, я думаю, этот выбор был сделан из соображений портретного сходства», — заявил эксперт.

Как отметил Разлогов, его такое решение не шокирует, поскольку он был хорошо знаком с Цоем, прекрасно помнит внешность, характер и другие вещи, связанные с музыкантом.

«Я полностью доверяю режиссёру до того момента, пока не посмотрю фильм, чтобы сказать что-то о том, как у него это получилось», — сказал эксперт.

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