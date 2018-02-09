В Петербурге закончили реставрацию фасадов Михайловского театра

В Санкт-Петербурге закончили реставрацию фасадов Михайловского театра, сообщает kp.ru.

Здание осмотрели худрук театра Владимир Кехман, министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Конечно, здание было в ужасном состоянии, особенно крыша. Фасады могут простоять теперь ещё минимум 20—30 лет, и с ними ничего происходить не будет», — заявил Кехман.

Фасад восстановили по изначальной задумке архитектора Александра Брюллова. Стоимость работ — 326,6 млн рублей.

Ранее портал Nation News сообщал, что дом графа Шувалова в Москве будет отреставрирован.