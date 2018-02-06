Дом графа Шувалова в Москве будет отреставрирован
Часть помещений главного дома усадьбы купил на аукционе частный инвестор за 189,3 млн рублей. Общая площадь приобретённых им помещений составляет около 1,4 тыс. кв. м.
Инвестора обязали выполнить реставрацию здания. Как сообщает Nation News, после работ в здании разместят офисные помещения.
Дом был построен в XVIII веке по заказу графа Шувалова. Автор проекта неизвестен.
Ранее сообщалось, что в Новокузнецке начали реставрировать Кузнецкую крепость.