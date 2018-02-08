Опрос: более половины россиян делятся с близкими паролями к цифровым устройствам

В России 7 из 10 опрошенных (71%) заявили, что отношения с партнёром для них гораздо более ценны, чем какие-либо личные секреты. Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе компании «Лаборатория Касперского».

Результаты исследования показывают, что 54% опрошенных охотно делятся со своей второй половиной паролями и кодами доступа к цифровым устройствам.

При этом 79% респондентов считают, что у людей в паре должно быть личное пространство, в том числе онлайн.

Как отмечается, 39% россиян признались, что ссорились со своим партнёром, если он просматривал их личную информацию без их согласия.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что проблема конфиденциальности усугубляется, если отношения в паре нельзя назвать счастливыми. В частности, 80% респондентов, отметивших, что они несчастливы в паре, скрывают отправленные сообщения, посещённые веб-сайты, потраченные деньги, а также личные файлы. В стабильных отношениях этот показатель составил 62%.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт Microsoft о культуре общения в сети сообщала, что около 75% граждан России сталкивались с рисками в интернете.