Опрос: 75% россиян сталкивались с угрозами в интернете

Около 75% граждан России сталкивались с рисками в интернете. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт Microsoft о культуре общения в сети.

Отмечается, что россияне чаще подвергаются поведенческим рискам, чем жители остальных стран мира (54% против 39%).

Согласно результатам исследования, в эту категорию вошли понятия «плохое обращение», «оскорбления» и «микроагрессия».

Издание подчёркивает, что чаще всего с агрессией в сети сталкиваются подростки — 77% всех случаев.

С сексуальными рисками в интернете граждане сталкиваются реже других — только 20% против общемирового показателя, составляющего 31%.

О репутационных угрозах, когда в опасности оказываются сведения о личной жизни, рассказали 11% россиян.

Ранее проведённый опрос показал, что более половины российских интернет-пользователей находятся онлайн почти круглые сутки.