Опрос: 75% россиян сталкивались с угрозами в интернете

Короткая ссылка
Около 75% граждан России сталкивались с рисками в интернете. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт Microsoft о культуре общения в сети.
Опрос: 75% россиян сталкивались с угрозами в интернете
  • globallookpress.com
  • © Thomas Jentzsch/imagebroker

Отмечается, что россияне чаще подвергаются поведенческим рискам, чем жители остальных стран мира (54% против 39%).

Согласно результатам исследования, в эту категорию вошли понятия «плохое обращение», «оскорбления» и «микроагрессия».

Издание подчёркивает, что чаще всего с агрессией в сети сталкиваются подростки — 77% всех случаев.

С сексуальными рисками в интернете граждане сталкиваются реже других — только 20% против общемирового показателя, составляющего 31%.

О репутационных угрозах, когда в опасности оказываются сведения о личной жизни, рассказали 11% россиян.

Ранее проведённый опрос показал, что более половины российских интернет-пользователей находятся онлайн почти круглые сутки.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Опросы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru