Опрос: 75% россиян сталкивались с угрозами в интернете
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Отмечается, что россияне чаще подвергаются поведенческим рискам, чем жители остальных стран мира (54% против 39%).
Согласно результатам исследования, в эту категорию вошли понятия «плохое обращение», «оскорбления» и «микроагрессия».
Издание подчёркивает, что чаще всего с агрессией в сети сталкиваются подростки — 77% всех случаев.
С сексуальными рисками в интернете граждане сталкиваются реже других — только 20% против общемирового показателя, составляющего 31%.
О репутационных угрозах, когда в опасности оказываются сведения о личной жизни, рассказали 11% россиян.
Ранее проведённый опрос показал, что более половины российских интернет-пользователей находятся онлайн почти круглые сутки.