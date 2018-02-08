Скончался один из основоположников современного интернета Джон Барлоу

На 71-м году жизни скончался один из основоположников современного интернета, основатель Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«С разбитым сердцем мы должны объявить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром», — говорится в сообщении.

В 1990 году Барлоу стал одним из основателей Electronic Frontier Foundation, организации которая занимается защитой прав пользователей новых технологий связи.

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