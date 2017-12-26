В Москве умер один из создателей рунета Валерий Бардин

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RT
Программист, один из создателей российского сегмента сети интернет Валерий Бардин скончался в Москве на 64-м году жизни, передаёт ТАСС.
В Москве умер один из создателей рунета Валерий Бардин

По словам супруги программиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Бардин окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), работал программистом в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова, где в конце 1980-х годов при его активном участии была создана компьютерная сеть, вскоре подключённая Всемирной сети.

В 1988 году Бардин получил премию Совета министров СССР, в 2000 году — Национальную Intel интернет-премию в номинации «Дело всей жизни».

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