СМИ: В конце лета группа Spice Girls планирует отправиться в гастрольный тур

Британская поп-группа Spice Girls в конце лета планирует отправиться в гастрольный тур, передаёт портал TMZ.

По данным издания, на прошлой недели участницы группы встретились с менеджером коллектива для обсуждения деталей турне, которое должно стартовать в конце лета.

Отмечается, что сначала группа планирует выступить в Великобритании, а затем отправится в США.

При этом коллектив не планирует запись новых композиций.

Ранее сообщалось о возможном воссоединении группы Spice Girls.

24 января Элтон Джон объявил о проведении прощального гастрольного тура.