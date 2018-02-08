СМИ: В конце лета группа Spice Girls планирует отправиться в гастрольный тур
По данным издания, на прошлой недели участницы группы встретились с менеджером коллектива для обсуждения деталей турне, которое должно стартовать в конце лета.
Отмечается, что сначала группа планирует выступить в Великобритании, а затем отправится в США.
При этом коллектив не планирует запись новых композиций.
Ранее сообщалось о возможном воссоединении группы Spice Girls.
24 января Элтон Джон объявил о проведении прощального гастрольного тура.