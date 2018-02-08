СМИ: В конце лета группа Spice Girls планирует отправиться в гастрольный тур

Короткая ссылка
Британская поп-группа Spice Girls в конце лета планирует отправиться в гастрольный тур, передаёт портал TMZ.

По данным издания, на прошлой недели участницы группы встретились с менеджером коллектива для обсуждения деталей турне, которое должно стартовать в конце лета.

Отмечается, что сначала группа планирует выступить в Великобритании, а затем отправится в США.

При этом коллектив не планирует запись новых композиций.

Ранее сообщалось о возможном воссоединении группы Spice Girls.

24 января Элтон Джон объявил о проведении прощального гастрольного тура.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru