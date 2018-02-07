Греф предложил подумать о создании в России Министерства искусственного интеллекта

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Глава Сбербанка Герман Греф предложил подумать о создании в России Министерства искусственного интеллекта.
Греф предложил подумать о создании в России Министерства искусственного интеллекта
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

Выступая на форуме «Лидеры России», он отметил, что в бизнесе в настоящее время «буквально все» начинают заниматься искусственным интеллектом, также это касается государства.

«На наш завтрак в Давосе должен был приехать первый в мире министр по искусственному интеллекту из Арабских Эмиратов: он совершенно молодой парень, ему, по-моему, 26 лет. К сожалению, он в последний момент не смог приехать», — рассказал Греф.

По словам главы Сбербанка, создание подобного ведомства является смелым решением.

«Конечно, с одной стороны, это пиар. С другой стороны, надо хорошо подумать, может быть, имеет смысл такое министерство и создать», — добавил Греф.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия может присоединиться к глобальной инициативе по искусственному интеллекту.

Также военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что использование искусственного интеллекта при создании современной военной техники значительно способствует улучшению параметров.

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