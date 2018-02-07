В Москве 7 февраля ожидается до -10 °С
В Москве в среду, 7 февраля, ожидается до -10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Температура воздуха днём, по данным синоптиков, составит -10...-8 °С.
Отмечается, что также возможна облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Скорость порывов ветра местами может достигать 15 м/с.
Ранее телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.
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