Вдова Евгения Евтушенко рассказала об отношении к поэту в США

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Вдова Евгения Евтушенко Мария рассказала о мероприятиях в память о поэте в США, сообщает kp.ru.

«Вы знаете, очень много было разных событий. И проходили вечера его памяти — и в Чикаго, и в Нью-Йорке», — заявила Евтушенко.

По её словам, также было очень много публикаций в американской русскоязычной прессе.

«Это всё продолжается, люди поэта помнят», — отметила она.

Ранее НСН сообщала, что музыкант Александр Ф. Скляр назвал барда, поэта и актёра Владимира Высоцкого национальным героем.

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