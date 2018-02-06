Вдова Евгения Евтушенко рассказала о его последнем романе «Берингов тоннель»
По словам Марии Евтушенко, к 1 апреля книга не выйдет, но они постараются, чтобы издание появилось к 18 июля, когда будет отмечаться день рождения поэта.
«Потому что там нужно очень много собирать, очень много проверять, потому что есть четыре разных варианта», — пояснила Евтушенко.
Она добавила, что также есть звуковой вариант, который поэт читал на радио.
«Это нужно как-то всё свести воедино. Но, к счастью, наш большой друг, мой друг Ольга Долберг мне помогает с этим», — сообщила Евтушенко.
Вдова поэта добавила, что работа является очень трудной и с эмоциональной стороны.
Поэт скончался в США 1 апреля в возрасте 84 лет.
Ранее НСН сообщала, что музыкант Александр Ф. Скляр назвал барда, поэта и актёра Владимира Высоцкого национальным героем.