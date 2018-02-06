Вдова Евгения Евтушенко рассказала о его последнем романе «Берингов тоннель»

Вдова поэта Евгения Евтушенко рассказала о его последнем романе «Берингов тоннель», сообщает kp.ru.

По словам Марии Евтушенко, к 1 апреля книга не выйдет, но они постараются, чтобы издание появилось к 18 июля, когда будет отмечаться день рождения поэта.

«Потому что там нужно очень много собирать, очень много проверять, потому что есть четыре разных варианта», — пояснила Евтушенко.

Она добавила, что также есть звуковой вариант, который поэт читал на радио.

«Это нужно как-то всё свести воедино. Но, к счастью, наш большой друг, мой друг Ольга Долберг мне помогает с этим», — сообщила Евтушенко.

Вдова поэта добавила, что работа является очень трудной и с эмоциональной стороны.

Поэт скончался в США 1 апреля в возрасте 84 лет.

Ранее НСН сообщала, что музыкант Александр Ф. Скляр назвал барда, поэта и актёра Владимира Высоцкого национальным героем.