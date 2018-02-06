Бывшая жена Джигарханяна рассказала о разводе с артистом

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о разводе с артистом, сообщает НСН.

«В нашу личную жизнь вторглись посторонние люди. Это разрушило не только нашу жизнь, но и мою», — заявила Цымбалюк-Романовская.

По её словам, она была вынуждена уволиться с должности директора театра.

Кроме того, отметила Цымбалюк-Романовская, вокруг сложившейся ситуации очень много клеветы, лжи, глупости, абсурдной информации.

«Я не давала согласие на расторжение брака. Я не знала. Армен Борисович со мной разводиться не собирался. Для меня это было шоком», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Джигарханян выписался из больницы.