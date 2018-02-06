Бывшая жена Джигарханяна рассказала о разводе с артистом
- Виталина Цымбалюк-Романовская
«В нашу личную жизнь вторглись посторонние люди. Это разрушило не только нашу жизнь, но и мою», — заявила Цымбалюк-Романовская.
По её словам, она была вынуждена уволиться с должности директора театра.
Кроме того, отметила Цымбалюк-Романовская, вокруг сложившейся ситуации очень много клеветы, лжи, глупости, абсурдной информации.
«Я не давала согласие на расторжение брака. Я не знала. Армен Борисович со мной разводиться не собирался. Для меня это было шоком», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Джигарханян выписался из больницы.