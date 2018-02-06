В Пушкинском музее открылась выставка изобретателя фотографии Тальбота

В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка работ Уильяма Генри Фокса Тальбота — одного из изобретателей фотографии.

По словам директора музея Марины Лошак, имя Тальбота в истории фотографии так же значимо, как имя Леонардо да Винчи в истории живописи.

«Благодаря этому человеку фотография стала искусством, а не просто инструментом отображения реальности. Выставка, которую мы представляем в музее, чрезвычайно важна для понимания того, как движется искусство и из чего оно вырастает», — заявила она.

Отмечается, что на выставке можно будет увидеть около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне, а также камеру-обскуру и камеру-люциду из собрания Политехнического музея в Москве.

Выставка продлится до 8 апреля.

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