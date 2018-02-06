Англо-американский актёр Джон Махони умер в возрасте 77 лет

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Англо-американский актёр Джон Махони умер в возрасте 77 лет в Чикаго после госпитализации, сообщает Associated Press со ссылкой на менеджера артиста Пола Мартино.

Отмечается, что актёр известен ролями в американском ситкоме «Фрейзер» и в таких кинокартинах, как «Скажи что-нибудь» и «Первобытный страх».

Кроме того, Махони участвовал в озвучке персонажей мультфильмов «Атлантида: Затерянный мир» и «Стальной гигант».

Ранее британский актёр Саймон Шелтон, известный по роли Тинки-Винки в детской телепрограмме «Телепузики», скончался на 53-м году жизни.

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