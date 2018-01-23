Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» Саймон Шелтон

Британский актёр Саймон Шелтон, известный по роли Тинки-Винки в детской телепрограмме «Телепузики», скончался на 53-м году жизни.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сына Шелтона Генри.

Как отмечается, актёр умер 17 января. Точные причины смерти пока неизвестны.

Телепрограмма Teletubbies («Телепузики») выходила в эфир на BBC с 1997 по 2001 год.

Ранее сообщалось, что британский актёр Элфи Кертис, известный по роли доктора Корнелиуса Эвазана в фильме «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», скончался на 88-м году жизни.