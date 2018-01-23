Умер сыгравший роль Тинки-Винки в «Телепузиках» Саймон Шелтон
Британский актёр Саймон Шелтон, известный по роли Тинки-Винки в детской телепрограмме «Телепузики», скончался на 53-м году жизни.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на сына Шелтона Генри.
Как отмечается, актёр умер 17 января. Точные причины смерти пока неизвестны.
Телепрограмма Teletubbies («Телепузики») выходила в эфир на BBC с 1997 по 2001 год.
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