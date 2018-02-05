Юлианна Караулова рассказала о работе в жюри конкурса «Ты супер!»

Певица Юлианна Караулова, вошедшая в состав жюри второго сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей без попечения родителей, поделилась впечатлениями о проекте.

По словам певицы, для неё большая честь и ответственность стать частью этого проекта, поскольку она как музыкант любит поддерживать молодые таланты и наблюдать за подрастающим поколением.

«Ребята искренние, чистые, добрые и талантливые. Я понимаю, какая это ответственность. На съёмках мы столкнемся с непростыми моментами шоу. Придётся неминуемо пропускать всё через сердце и им же голосовать», — рассказала Караулова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что судить детей — дело неблагодарное, особенно когда знаешь, что за их плечами сложный путь.

«Говорить, что они что-то сделали не так, очень сложно. Но это вокальный конкурс, мы должны выбрать лучшего артиста», — добавила певица.

Ранее стал известен состав жюри второго сезона конкурса «Ты супер!».

Премьера состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ. В конкурсе примут участие 82 ребёнка в возрасте от 8 до 18 лет из 13 стран.

Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.