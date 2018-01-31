Стал известен состав жюри второго сезона «Ты супер!»

Стал известен состав жюри второго сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отмечается, судейские кресла в этом сезоне займут народный артист и композитор Игорь Крутой, певец Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

«Перед стартом второго сезона я хотел бы пожелать всем членам жюри и себе набраться мужества и стараться быть объективными, несмотря ни на что. Первый сезон раскрыл потенциал проекта, но теперь вместе с участниками мы должны взять новую профессиональную высоту. Мне хочется чаще участвовать в репетициях, больше отвечать за уровень подготовки детей и видеть, как раскрываются таланты наших конкурсантов», — отметил Дробыш.

Крутой подчеркнул, что с нетерпением ждёт старта второго сезона, потому что всегда рад встрече с талантливыми артистами.

Премьера состоится 10 февраля в 20:00 на НТВ.

В конкурсе «Ты супер!» примут участие 82 ребёнка в возрасте от 8 до 18 лет из 13 стран.

Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.