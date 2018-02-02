Опрос: 66% россиян одобряют работу российских служб безопасности

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Согласно данным опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», 66% россиян положительно оценивают работу российских служб государственной безопасности.

При этом 12% опрошенных относятся к деятельности российских служб безопасности отрицательно, 21% респондентов не смогли дать конкретную оценку работе сотрудников спецслужб.

Также сообщается, что большая часть участников опроса (27%) предположила, что деятельность сотрудников служб безопасности, в основном, заключается в защите государства от угроз, обеспечении безопасности граждан (13%), предотвращении терактов (7%).

В ноябре 2017 года сообщалось, что по данным исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, 67% опрошенных выражают доверие сотрудникам полиции.

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